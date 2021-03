Ein Autofahrer kam am frühen Montagabend beim Befahren der K 10 in Richtung Börsborn nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Hierbei verursacht er erheblichen Flurschaden und einen Totalschaden an seinem Auto. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen hohen Atemalkoholwert. Der Fahrer wurde von einem Rettungswagen zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.