27.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Autofahrerin sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Breitenbach ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gegen 7.15 Uhr auf der Lautenbacherstraße unterwegs, als sie mit ihrem Wagen ungebremst auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug krachte. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin nach Angaben der Polizei leicht am Bein und Nacken. Im geparkten Fahrzeug befand sich glücklicherweise zu dem Zeitpunkt niemand. Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme zudem heraus, dass die Unfallfahrerin erheblich alkoholisiert war. Sie habe deshalb – „zu weiteren Maßnahmen“ – mit zur Dienststelle kommen müssen.