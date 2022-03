Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr kam es in der Kuseler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger fuhr laut Polizei in der Trierer Straße, Höhe Volksbank-Filiale, auf ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe bei dem Fahrer genommen und der Führerschein einbehalten.