Am Montagabend gegen 20 Uhr verursachte ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der Mann befuhr mit seinem Auto die L176 von Baumholder kommend in Richtung Thallichtenberg. In einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von deutlich über einer Promille. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe genommen. Den Führerschein musste er abgeben.