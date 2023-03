Medard. Der Sportverein Medard hat Grund zur Freude. Nachdem der Fassadenhersteller IGM im vergangenen Jahr die Kooperation ausgesetzt hatte, wird das Unternehmen den Verein künftig wieder unterstützen – vor allem bei der Jugendarbeit.

Medard. Rund 20 Jahre lang war IGM ein wichtiger Sponsor der Medarder Sportvereins. Im vergangenen Jahr allerdings entschied das Unternehmen, die Zahlungen einzustellen. Wegen der geplanten Werkserweiterung war es zwischen IGM und der Gemeinde zu Unstimmigkeiten gekommen. Mittlerweile seien diese aber ausgeräumt und man sei übereingekommen, die Kooperation wieder aufleben zu lassen, betonten IGM-Geschäftsführer Michael Groß und Gunter Mohr. Vor allem wolle das Unternehmen den Verein bei seiner engagierten Jugendarbeit mit immerhin fünf Nachwuchsmannschaften unter die Arme greifen.

Erster Schritt ist eine Finanzspritze in Höhe von 10.000 Euro, die Mohr und Groß dem SV-Vorsitzenden Torsten Nagel am Mittwochabend mit einem symbolischen Scheck überreichten. Nagel erläuterte, der Verein habe ins Auge gefasst, in der Nähe des Sportgeländes einen Trainingsplatz anzulegen. Grund: Der SV-Fußballplatz werde derzeit überstrapaziert, da nicht nur die fünf Jugend-Teams, sondern auch die beiden Herren-Fußballmannschaften auf dem Platz spielen und trainieren. Durch die Spende rücke der Verein der Umsetzung dieses Vorhabens etwas näher.