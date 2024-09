Quirnbach und St. Julian haben den Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene für sich entschieden. Die beiden Dörfer sind nun für den Gebietsentscheid qualifiziert. Silber geht an Brücken und Bronze jeweils an Etschberg und Oberweiler-Tiefenbach, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Vergangene Woche hatte sich eine Jury aus fünf Fachleuten der Verwaltung die teilnehmenden Dörfer angesehen und die fünf Gemeinden nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die Wertungen für die Dörfer beziehen sich „auf ihre ganzheitliche Entwicklung und ihr Engagement für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Dorfgestaltung“. In allen teilnehmenden Gemeinden sei „besonders der gute Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem maßgeblichen Engagement und ihren Eigenleistungen zum Erfolg der Projekte in den Gemeinden beigetragen haben und die Dorfgemeinschaft erlebbar machen, hervorzuheben“, so die Jury.

Gebietsentscheid folgt im Frühjahr 2025

Mit dem Sieg auf Kreisebene haben sich Quirnbach und St. Julian für die Teilnahme am Gebietsentscheid qualifiziert. Im Frühjahr 2025 haben die beiden Kreissieger erneut die Chance, ihre Konzepte zu präsentieren und sich gegen andere erfolgreiche Dörfer in der Region Neustadt an der Weinstraße zu behaupten. „Der Wettbewerb zeigt, wie engagiert und kreativ die Gemeinden in unserem Landkreis sind, um sich für die Zukunft stark zu machen“, betont Landrat Otto Rubly, „alle teilnehmenden Gemeinden, ungeachtet ihrer Platzierung, stehen stellvertretend für einen engagierten und lebenswerten Landkreis Kusel.“