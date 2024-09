Fünf Ortsgemeinden aus dem Landkreis Kusel treten im Kreisentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ gegeneinander an. In Oberweiler-Tiefenbach, St. Julian, Etschberg, Quirnbach und Brücken sind die Einwohner dazu aufgerufen, am Besuch der Kreiskommission teilzunehmen. Wie die Kreisverwaltung informiert, war der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren „aufgrund verschiedener Extremsituationen in gemeinschaftlichem Konsens ausgesetzt“. Nun gibt es das dreistufige Wettbewerbsverfahren über Kreis-, Gebiets- und Landesebene wieder. 2024 sei den Kreisentscheiden vorbehalten, in 2025 werden die qualifizierten Gemeinden in den darauffolgenden Wettbewerbsebenen antreten.

Der Bewertungsrahmen umfasst dabei hauptsächlich die Teilkriterien Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement, Baugestaltung und -entwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Der Wettbewerb will Ortsgemeinden, die auf diesen Gebieten Vorbildliches leisten, anerkennen und herausstellen.

Diese Woche besucht die Kreiskommission die fünf Teilnehmergemeinden, die sich für den Wettbewerb angemeldet haben. Mittwoch, 11. September: 9 bis 10.30 Uhr Oberweiler-Tiefenbach, Treffpunkt Bürgerhaus; 11.30 bis 13 Uhr St. Julian, Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus St. Julian; 14.30 bis 16 Uhr Etschberg, Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus. Donnerstag, 12. September: 9.30 bis 11 Uhr Quirnbach, Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus, 11.30 bis 13 Uhr Brücken – hier ist kein Treffpunkt angegeben. Laut Kreisverwaltungen sind „die Dorfgemeinschaften ganz herzlich eingeladen, am Besuch der Kreiskommission teilzunehmen“. Das Ergebnis des Kreisentscheides wird kommende Woche auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-kusel.de) bekanntgegeben.