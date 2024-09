Welches Dorf im Landkreis Kusel würde sich nicht gern „Dorf mit Zukunft“ nennen und ein kleines Preisgeld einheimsen? Nach mehrjähriger Pause des Wettbewerbs treten in diesem Jahr fünf Gemeinden im Kreisentscheid gegeneinander an: Brücken, Etschberg, Quirnbach, St. Julian und Oberweiler-Tiefenbach. In dem Dörfchen an der Lauter war am Mittwochmorgen die erste Station der zweitägigen Reise für die Jury aus Fachleuten der Kreisverwaltung. Neben Ruhm und Ehre erwartet die beiden Siegergemeinden ein kleines Preisgeld. Kommende Woche will die Jury ihre Entscheidung mitteilen.

