Die Altkleidercontainer in Schönenberg-Kübelberg sind entfernt worden. Damit möchte die Ortsgemeinde für ein sauberes und gepflegtes Ortsbild sorgen. „In letzter Zeit häuften sich Beschwerden darüber, dass Altkleidercontainer nicht oder zu selten geleert wurden. Es wurden Säcke neben den Containern abgestellt – das Ergebnis war ein unsauberes Bild“, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Alternativ gebe es für die Entsorgung von Kleidung die Möglichkeit, die Sammelstelle der Firma Ranker in Schönenberg-Kübelberg in der Bruchstraße 40 zu nutzen. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet, zudem samstags von 8 bis 12 Uhr.

Die Gemeinde weist in der Mitteilung zudem darauf hin, dass stark verschmutzte oder nasse Textilien, unbrauchbare Kleidung und Schuhe sowie Teppichböden und schadstoffhaltige oder ölgetränkte Lappen in Altkleidercontainern nichts zu suchen haben. Gut erhaltene Kleidung könne außerdem im Freundes- und Bekanntenkreis weitergegeben, zu den Kleiderkammern der Sozialkaufhäuser oder sonstigen karitativen Einrichtungen gebracht oder auf einem Basar sowie über einen (Online-)Secondhand-Shop verkauft werden.