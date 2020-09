„Wie so häufig bei der Begegnung mit größeren Fahrzeugen wäre ein defensives Fahrverhalten sinnvoll gewesen“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 372 zwischen Eßweiler und Oberweiler im Tal ereignet hat. . In der Kurve vor dem Ortseingang von Eßweiler waren sich ein Bus und ein Lastwagen etwas zu nah gekommen. In der Kurve sei nicht genügend Platz gewesen, um gefahrlos aneinander vorbeizufahren, so die Polizei. Bei der unsanften Begegnung der beiden Fahrzeuge sei der linke Außenspiegel sowie ein Dreiecksfenster am Lastwagen beschädigt worden. Der Busfahrer sei nach der Kollision aber einfach weitergefahren. Die Polizei konnte die Personalien des Fahrers aber ermitteln. Dieser habe gegenüber den Ordnungshütern dann angegeben, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Weil man aber erwarten könne, dass gerade die Fahrer solcher großen Fahrzeuge beim Vorbeifahren auch auf eine eventuelle Kollision achten, erhalte der Fahrer nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.