In Konken herrscht Unmut über die Art und Weise, wie Ortsbürgermeister Karl Knecht zurückgetreten ist. Gleiches gilt für den Rücktritt des Beigeordneten Lars Becker wenige Tage danach.

Robin Emrich, der zweite Beigeordnete, kritisierte in einer Stellungnahme am Mittwoch vor dem Gemeinderat, dass die Rücktritte jeweils vollkommen überraschend erfolgt seien. Knecht hatte am 2. März seinen Rücktritt zum Ende des Monats angekündigt. Nach einer längeren Episode von Kritik inklusive persönlicher Angriffe hatte er gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung angeführt. Wenige Tage später hatte dann auch Becker sein Amt niedergelegt.

Er sei enttäuscht, dass keiner der beiden ihn im Vorfeld über die Entscheidung informiert habe, sagte Emrich. Becker habe seinen Rücktritt lediglich in einer dreizeiligen E-Mail mitgeteilt. „Das finde ich unfair und rücksichtslos“, so Emrich weiter. Man hätte sich zusammensetzen und sprechen können, gab er zu bedenken. So gebe dies jetzt ein negatives Bild der Gemeinde nach außen ab, befürchtete der Beigeordnete.

Wahl am 12. Juni

Knecht zufolge ist Becker aus „persönlichen, privaten Gründen“ zurückgetreten. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ sagte der Ex-Ortsbürgermeister, der Rücktritt des Beigeordneten habe keinen Zusammenhang mit seinem eigenen Rücktritt. Becker war in der Sitzung am Mittwoch nicht anwesend. Auf eine Rückruf-Anfrage der RHEINPFALZ vor dem Sitzungstag reagierte er nicht.

Für die Wahl des Ersten Beigeordneten gab es nur einen Vorschlag: Christian Gießler. Er wurde einstimmig gewählt, vereidigt und übernahm sogleich die Sitzungsleitung. Für die Wahl des neuen Ortsbürgermeisters endet das Bewerbungsverfahren am 24. April. Die Wahl selbst ist für den 12. Juni vorgesehen.