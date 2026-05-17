Rund ums Bürgerhaus und am Friedhof in Oberweiler-Tiefenbach waren am Samstag Ehrenamtliche unterwegs. Es wird nicht ihr letzter Einsatz gewesen sein.

Zum ersten Mal in der Amtszeit von Ortsbürgermeister Alexander Emrich heißt es in Oberweiler-Tiefenbach „Ärmel hoch“: Neun Männer und Frauen packen an einem Samstag am Friedhof und rund ums Bürgerhaus an. Am Friedhof sind insbesondere Grünschnittarbeiten nötig, da Efeu die Mauer überwuchert hat. „Da müssen wir zwei-, dreimal ran“, munkelt man vor Arbeitsbeginn – doch dann erscheint Philipp Schwarz mit einer elektrischen Heckenschere. Die macht nicht nur ordentlich Lärm, sondern setzt dem Gestrüpp schnell und effektiv zu, die Mauer ist in Windeseile vom Efeu befreit.

Ortsbürgermeister Alexander Emrich greift auch noch zu einer motorisierten Variante, Inge Lütz sowie Rosi und Achim Braun helfen ebenfalls mit. „In der Gruppe macht es mehr Spaß – und es gibt auch schnell ein Stück“, sagt Emrich. Für weitere Einsätze am Friedhof sieht die Erste Beigeordnete Lütz dennoch Potenzial, darunter Grünschnittplatz leeren, Rindenmulch erneuern, Tor abstrahlen. Sie selbst kümmert sich unter anderem um die Verpflegung der Helfer.

Estrich anmischen und Unkraut wegkratzen

Derweil wird auch am Bürgerhaus gewerkelt. Am Eingang des Stuhllagers ist der Estrich gebrochen, der Transport der Tische und Stühle damit erschwert. Artur Breuer und Alexander Christmann entfernen den zerbröselten Gipsestrich. Betonestrich wird angemischt – und Christmann bearbeitet den Boden. Breuer wiederum nimmt eine etwas lädierte Bank auseinander, um anschließend alles wieder richtig und schön fest zu montieren. Zuvor hat er schon Unkraut aus Fugen gekratzt, gekehrt und andere Kleinigkeiten erledigt.

Nur wenige Meter weiter, am Bouleplatz, bauen Joachim Mohr und Herbert Donauer eine Sitzgelegenheit zusammen, die der Jagdpächter Artur Breuer und die ehemalige Straußjugend vor zwei Jahren gestiftet haben. Zunächst läuft alles wie am Schnürchen, doch dann werden die Männer von einem der Bankfüße herausgefordert: „Warum kippelt das?“ Die beiden tüfteln, bauen um, aber das Kippeln bleibt. Statt zu verzagen, fährt Mohr geschwind nach Hause und kommt wenige Minuten darauf mit einer pragmatischen Lösung wieder: „Da machen wir jetzt ein Plättchen drunter – und gut ist.“

„Ohne Eigeninitiative läuft nichts“

Zwar gibt es in Oberweiler-Tiefenbach einen Gemeindearbeiter, aber ein Großteil seiner Arbeitszeit entfällt schon auf das Mähen gemeindeeigener Flächen. Umso wichtiger sind gerade in kleineren Gemeinden Arbeitseinsätze, die der Allgemeinheit dienen und gleichzeitig die Gemeinschaft der Helfer stärken. „Wenn sich ein Arbeitseinsatz alle zwei bis drei Monate einbürgern würde, wäre gut“, findet Breuer. Er ist überzeugt, dass es „viele, die aktiv sein wollen“, gibt. „Sie müssen nur eine Möglichkeit haben, sich einzubringen.“ Neben praktischem Nutzen und Stärken des Gemeinschaftsgefühls seien solche Aktionen auch wichtig, „weil die finanzielle Ausstattung der Gemeinden problematisch ist und ohne Eigeninitiative nichts läuft“, sind sich Christmann und Breuer einig.

Bei dem Einsatz wird jedenfalls nicht nur viel – im eigenen Tempo, ohne Hast und entsprechend persönlicher Fähigkeiten – geschafft, sondern auch geschwätzt, gescherzt und Kaffee getrunken. Zusammen das Ortsbild zu verbessern, macht sichtlich Freude. Zum Abschluss gibt es am Nachmittag noch Würstchen – an der neuen Sitzgelegenheit. Emrichs Fazit: „Ich bin mit dem ersten Arbeitseinsatz rundum zufrieden – und Arbeit gibt es immer.“ Daher heißt es sicherlich bald wieder: „Ärmel hoch“.