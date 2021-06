Ein Amselpaar hat sich in Jettenbach einen ungewöhnlichen Nistplatz gesucht: Sie errichteten ihr Nest auf einem Lautsprecher auf der Terrasse des „Bistrorante Laola“ im Jettenbacher Sportheim. Sportheimwirt Christian Pecora achtet mit seinen Eltern Sarah und Maurizio peinlichst genau darauf, dass die Gäste den Corona-Hygieneabstand zum Nest einhalten und hat die Bestuhlung dementsprechend in Distanz zum Amselnest umgestellt. Besucher können aus sicherer Entfernung beobachten, wie die Amseleltern, die auf die Namen Della und Falk getauft wurden, ihre Nachkommen füttern. Anfangs sah es so aus, als seien drei Jungvögel geschlüpft. Sie wurden Tick, Trick und Track getauft. Doch nun wurde noch ein vierter, bislang noch namenloser Jungvogel im Nest entdeckt. Die Pecoras und ihre Gäste sind gespannt, wann der Nachwuchs die ersten Flugversuche unternimmt.