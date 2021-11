Die ungarischen Folk-Blues-Band Terra Profonda stoppt auf ihrer Mini-Tour durch Deutschland auch spontan in Kusel: am heutigen Donnerstag, 25. November, 20 Uhr, im Kulturzentrum Kinett.

Zwischen Haldern und Nürnberg wurde Kusel eingeschoben – immerhin sind die Macher des bekannten Haldern-Pop-Festivals die Paten des Schalander-Teams beim Tandemprogramm KreativLandTransfer. Da lag es wohl nahe, die Jungs aus Ungarn weiterzuempfehlen – beziehungsweise das neu entstehende Kuseler Kulturzentrum.

„Shamanic Folk Blues“ ist die Musik der 2021 in Budapest gegründeten Band Terra Profonda überschrieben. u den Inspirationen der Gruppe gehören auch afroamerikanischer Blues, Folk und instrumentaler Jazz. Das Trio musiziert auch mit Saxophon sowie traditionellen irischen und ungarischen gitarrenähnlichen Saiteninstrumenten.

Der Name Terra Profonda ist dem Italienischen entlehnt und steht für „tiefe Erde“ – passend zeichnet sich die Band durch einen irdischen, bodenständigen Sound aus. Die Auftritte des Trios sind theatralische Live-Perfomances, die sie auf den alternativen Bühnen Budapests sowie bereits in Haldern, Berlin und Istanbul gezeigt haben. Drei Stopps gibt es nun in Deutschland, am Dienstag startete die herbstliche Mini-Tour in Prag.