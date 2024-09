Am Freitag wurde in der Hauptstraße in Wolfstein ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen beim Rangieren gegen das geparkte Auto – und türmte im Anschluss. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 911-0 entgegen.