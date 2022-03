Nach einem Unfall, der sich zwischen 15.15 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstagmorgen am Kuseler Weiherplatz ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Denn der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Wie die Ordnungshüter berichten, beschädigte der bislang unbekannte Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen dahinter geparkten Transporter. Dabei sei Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallverursacher machen kann, möge sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Kusel in Verbindung setzen.