Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße zwischen Bledesbach und Kusel zu einem Unfall, bei dem der Fahrer anschließend zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer mit seinem Mercedes ins Schleudern – vermutlich weil er zu schnell unterwegs war – und touchierte einen Leitpfosten. Im Anschluss prallte das Heck des Autos gegen eine Böschung. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte wenig später aber als Unfallverursacher ermittelt werden. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.