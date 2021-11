Die Lauterecker Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Freitag einen geparkten Wagen beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen 14.05 Uhr und 18.30 Uhr. Der Wagen, der von dem gesuchten Autofahrer nach Angaben der Polizei am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde, war auf einem Parkplatz im Bereich Haupt-/Mühlstraße abgestellt. Die Ordnungshüter vermuten, dass die Beschädigung bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstanden ist. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden.