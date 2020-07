Erhöhte Vorsicht ist derzeit im Straßenverkehr geboten, denn die Paarungszeit des Rehwildes hat begonnen. Das teilt Kreisjagdmeister Bernd Klinck mit. Laut Klinck treiben die Böcke die Ricken in der Brunftzeit von Mitte Juli bis Mitte August umher und achten kaum auf ihre Umgebung. Er empfiehlt, nicht nur in der Dämmerung und Dunkelheit besonders auf den Straßenrand zu achten, sondern auch tagsüber. Man solle „die Umgebung beobachten und die Geschwindigkeit so anpassen, dass man jederzeit sein Fahrzeug ohne größere Verzögerung zum Stillstand bringen kann“, schreibt Klinck. Denn die Tiere könnten unvermittelt auf die Straße springen. Und deren Aufmerksamkeit gelte derzeit vor allem Partner oder Rivalen – und nicht dem Straßenverkehr. „Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen“, so Klinck, müsse man sofort entweder Polizei, Jagdpächter oder die nächstgelegene Forstdienststelle benachrichtigen. Für Unfälle innerhalb von Ortsgemeinden sei der jeweilige Ortsbürgermeister zuständig. Das Wild mitzunehmen, sei verboten. Bei den Jagdpächtern seien im vergangenen Jahr, vom 1. April 2019 bis 31. März 2020, 555 Wildunfälle gemeldet worden. Darunter 65 Wildschweine, 481 Rehe, acht Damwild und ein Muffelwild.