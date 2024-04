In der Bedesbacher Hauptstraße wurde an einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra die vordere Stoßstange beschädigt. Als der Besitzer des Autos den Schaden entdeckte, war vom Verursacher nichts zu sehen. Laut Polizei fand der Unfall am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr statt. Sie bittet um Hinweise unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.