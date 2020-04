Nach einem Unfall, der sich an Ostersonntag gegen 17 Uhr in Quirnbach ereignete, ist die Polizei aktuell auf der Suche nach dem Fahrer eines roten Quads mit Kuseler Kennzeichen. Laut Pressemitteilung der Polizei streifte der bislang unbekannte Fahrer in der Alten Straße eine Person am Fahrbahnrand und verletzte diese leicht. Anschließend habe der Quad-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Deshalb wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.