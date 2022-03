Die Polizei sucht aktuell nach einer blonden Audi-Fahrerin, die am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der L 373 an einem Unfall beteiligt war und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie die Ordnungshüter berichten, war die 28-jährige Autofahrerin eines blauen Ford Fiesta von Merzweiler kommend in Richtung Langweiler unterwegs, als sie dem entgegenkommenden schwarzen Audi nach rechts ausweichen musste und daraufhin mit einer Warnbake kollidierte. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.