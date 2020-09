In der Klausstraße hat es am Mittwochabend um 19.54 Uhr – wie die Polizei es ausdrückt – „ordentlich gekracht“. Der Fahrer eines blauen Transporters mit einem großen doppelachsigen Anhänger sei in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und über den Gehweg gegen eine Mauer aus Pflanzringen gefahren. Der Fahrer ist daraufhin nach Angaben der Polizei aber direkt in Richtung Kollweiler weitergefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Wie die Polizei weiter berichtet, sollen an dem blauen Transporter, möglicherweise handele es sich um ein Gefährt der Marken Fiat oder Iveco, keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Zeugenaussagen zum Kennzeichen des Anhängers (ML-K und vier Ziffern) führten bisher nicht zu einem Treffer. Es könnte sich aber um einen Ablesefehler handeln, weshalb die Polizei auf weitere Hinweise hofft. Auf dem Anhänger befanden sich blaue Stahlteile, der Fahrer wird auf ein Alter von 40-50 Jahren geschätzt. Er trug laut Polizei einen drei Tage Bart, hatte eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare. Zum Beifahrer gebe es keine nähere Beschreibung. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.