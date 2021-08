Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfingstweide hat sich laut Polizei am Freitagnachmittag eine Unfallflucht ereignet. Ein 18-jährige Fahrer stellte seinen grauen Kleinwagen um 14.30 Uhr vor dem Geschäft ab und musste nach seinem Einkauf, 30 Minuten später, einen frischen Unfallschaden feststellen. An der hinteren linken Stoßstange war ein erheblicher Lackschaden zu sehen. Der Unfallverursacher muss diesen wohl beim Ein- oder Ausparken verursacht haben.