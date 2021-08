In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein in der Kurpfalzstraße geparkter grauer VW Golf an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spuren am Tatort dürfte es sich nach Angaben der Polizei um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben. Ein Nachbar hat gegen 23.30 Uhr einen Knall vernommen.