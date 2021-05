In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße „Auf dem Hügel“ ein Audi an der Beifahrertür beschädigt. An der Schadensstelle ist weißer Lack festgestellt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.