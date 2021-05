Am Mittwoch kam es in der Bahnhofstraße zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Toyota in einer Parkbucht in Höhe des Bioladens. Erst am Abend stellte sie fest, dass das Auto beschädigt worden war. Anhand der Anhaftungen am Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Verursacher einen blauen Wagen fuhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06381 9190 oder per Mail an die pikusel@polizei.rlp.de.