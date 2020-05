Wolfstein Ohne ihren Führerschein wird eine Frau wohl für einige Zeit auskommen müssen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich in der Nacht zum Samstag in der Straße In Immetshausen in Wolfstein ein Unfall ereignet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein geparktes Auto gegen zwei Uhr von einem vorbeifahrenden Wagen gestreift wurde. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken ermittelten das Fahrzeug und fuhren bei der 29-jährigen Fahrerin vor. Dort stellten sie an besagtem Auto frische Unfallschäden fest, außerdem bemerkten sie Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein erster Test ergab 1,1 Promille, eine Blutprobe folgte.