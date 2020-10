Die Lauterecker Polizei konnte eine Unfallflucht aufklären, die sich in Grumbach ereignet hat. Nach Angaben der Ordnungshüter hatte ein Lieferservice-Fahrer am Freitag in der Straße Ödesrech bei einem Wendevorgang eine Absperrkette überfahren und mit seinem Transporter einen Holzbalken einer Überdachung touchiert. Als ihn der Geschädigte aufgefordert habe, auf die Polizei zu warten, sei er weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Über die Halter-Firma konnte die Polizei den Fahrer aber identifizieren und ihn zur Unfallflucht vernehmen. An seinem Transporter seien deutliche Spuren von dem Anstoß an die Holzkonstruktion zu finden gewesen.