Ein Verkehrsteilnehmer ist am Wochenende in der Lauterecker Schlossgasse gegen eine „Stromsäule“ gefahren. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich beim Fahrzeug des Verursachers vermutlich um einen roten Wagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Weil sich der Fahrer aber nicht bei der Stadtverwaltung oder der Polizei gemeldet hat, wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht gegen ihn ermittelt. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.