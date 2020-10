Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen für eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Wochenende in der Lochgasse ereignet hat. Wie die Ordnungshüter berichten, hatte ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus beschädigt und sich anschließend einfach von der Unfallstelle entfernt. Durch den Aufprall sei nicht nur ein tiefer Knick an der Fahrzeugseite entstand, auch die Heckscheibe sei durch den entstandenen Druck auf die Karosserie geplatzt. Wenn sich der Unfallverursacher nicht doch noch melde, oder Zeugenhinweise bei der Polizei eingehen, werde der junge Fahrer des Kleinbusses wohl auf dem Schaden sitzen bleiben, schreibt die Polizei weiter. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.