Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Waldmohrer Frankenstraße einen am Straßenrand geparkten Wagen gestreift und ist anschließend einfach weitergefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 13 Uhr am Montag und 7.40 am Dienstagmorgen. An dem geparkten Wagen seien dabei auf der Fahrerseite Beschädigungen an Außenspiegel, Kotflügel und Tür entstanden. Die Polizei konnte am Unfallort aber auch Teile des Unfallfahrzeuges sicherstellen und ermittelt nun gegen den noch unbekannten Verursacher. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.