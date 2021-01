Die Kuseler Polizei meldet eine Unfallflucht. Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, kam es in Höhe der Bahnhofstraße 38 zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Toyota Avensis Kombi vor dem Gebäude. Erst am nächsten Tag entdeckte er einen Schaden am Heck. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Laut Polizei muss das andere Auto einen Streifschaden an der Seite haben. Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de