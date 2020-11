Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen gegen ein anderes, am Straßenrand geparktes Auto gefahren. Obwohl er gegenüber der Polizei angegeben habe, den Unfall nicht bemerkt zu haben, bearbeiten die Ordnungshüter diesen Fall aber als Unfallflucht, weil der Unfallverursacher weiterfuhr ohne den Geschädigten zu informieren. Denn wie die Polizei schreibt, ist an dem geparkten Wagen zwar nur ein relativ geringer Schaden entstanden, abgeplatzte Plastikteile von der Stoßstange deuten aber auf einen „nicht gerade unbedeutenden Anstoß“ hin.