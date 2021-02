Am Dienstag kam es gegen 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 350 zwischen Brücken und Ohmbach. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stand mit einer Motocross-Maschine am rechten Fahrbahnrand und fuhr laut Polizei in dem Moment los, als ihn ein Auto überholen wollte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Bremshebel der Motocross-Maschine verkeilte sich in der Beifahrerseite des Pkw. Das Auto kam einige Meter weiter in einer Böschung zum Stehen. Der Kradfahrer gab an, nicht verletzt zu sein und beging Fahrerflucht.