Dank Hinweisen von Zeugen konnte die Polizei eine Unfallflucht aufklären. Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer hatte nach Angaben der Polizei am Bahnübergang in Kreimbach-Kaulbach ein Verkehrsschild umgefahren. Zeugen konnten den Ordnungshütern aber das Kennzeichen und die Beschriftung des Lastwagens nennen, so dass die Polizei die Halterfirma kontaktieren konnte. Der Firmenchef habe daraufhin den Fahrer befragt, weshalb er nach dem Zusammenstoß nicht angehalten habe. Der 47-Jährige habe daraufhin angegeben, dass er den Unfall nicht bemerkt habe. Die Polizei hält dem Mann vor, dass er beim Rückwärtsfahren vorsichtig sein und sich gegebenenfalls auch einweisen lassen müsse. Außerdem sei er wohl nicht aufmerksam genug gewesen, denn sonst hätte er den Zusammenstoß bemerken müssen.