Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Montagabend. Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, fuhr erst einmal weiter. Wie die Polizei berichtet, war am Montag, 20. Juli, gegen 19 Uhr der Motorradfahrer von Börsborn in Fahrtrichtung Nanzdietschweiler unterwegs. Im Kurvenbereich kam ihm ein Wagen entgegen, so dass er ausweichen musste und in den Straßengraben fuhr. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Laut Polizei wurde der Motorradfahrer nur leicht verletzt und erlitt Schürfwunden an Armen und Becken. Erst später sei der mutmaßliche Unfallverursacher an der Unfallstelle erschienen. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.