Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf einem unbefestigten Parkplatz in der Bahnhofstraße ereignete, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 9 Uhr habe dort eine junge Frau beim Einparken mit ihrem Auto einen silbernen Audi A2 touchiert. Wie die Polizei weiter berichtet, war die Fahrerin zwar ausgestiegen um die Situation zu begutachten. Offenbar habe sie aber den entstandenen Schaden nicht bemerkt und sei davongefahren, ohne sich bei der Polizei zu melden. Der Schaden an dem geparkten Wagen wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Unfallfahrerin sei etwa 1,60 Meter groß, schlank und und habe rotes, lockiges Haar. Die Polizei bittet die Fahrerin oder etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06381 9190, zu melden.