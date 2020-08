Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Samstag auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße „Am Kübelberg“ ereignet hat. Wie die Ordnungshüter berichten, beschädigte dabei ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Opel Corsa. Passiert sei der Vorfall zwischen 11 und 12 Uhr. An der Stoßstange des beschädigten Autos habe roter Lackabrieb festgestellt werden können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06373 822111 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.