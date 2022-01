Auf dem Parkplatz in der Industriestraße Kusel ist am Samstagvormittag ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Geschädigte seinen 5er BMW von der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Parkplatz, um Einkäufe zu erledigen. Bei Rückkehr zu seinem Auto habe er auf der Beifahrerseite einen Streifschaden festgestellt. Zu diesem Ereignis sucht die Polizei Zeugen, die unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.