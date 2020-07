Eine 61-jährige Frau hat am vergangenen Mittwoch nach einem Arztbesuch einen Schaden an ihrem Auto entdeckt. Laut Polizei war der Opel Meriva zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz der Praxis in der Schulstraße abgestellt. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht hat und danach einfach weggefahren ist. Hinweise an die Polizei in Lauterecken, Telefon 06382 9110.