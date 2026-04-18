Ein Autofahrer hat am Freitag auf dem Parkplatz des Netto-Markts in Glanbrücken einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, streifte der Fahrer zwischen 10.45 und 11.30 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Wagen und verursachte so einen Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer und seinem Auto machen können, werden gebeten, sich unter 0631 36914599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden.