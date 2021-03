Die Polizei sucht den Fahrer eines Autos, der am Montag zwischen 9.20 Uhr und 10.20 Uhr in der Seitersstraße eine Unfallflucht beging. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Opel Corsa auf einem dortigen Parkplatz. Der Zusammenstoß muss laut Polizei beim Rangieren passiert sein. Es entstand ein Sachschaden auf der rechten Fahrzeugseite in Höhe von 3000 Euro.