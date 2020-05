Die Polizei musste am frühen Mittwochmorgen eine Wärmebildkamera einsetzen, um den Fahrer eines Kleintransporters zu finden, der nach einem Unfall auf der A 62 die Flucht ergriffen hatte. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige zwischen den Anschlussstellen Kusel und Glan-Münchweiler mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr zunächst ein Hinweisschild auf den Parkplatz Potzberg. Beim Versuch, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu steuern, sei er dann mit seinem Wagen gegen die Leitplanken geprallt und schließlich seitlich umgekippt. Der 24-jährige Fahrer sei danach zunächst zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, konnte jedoch mittels Wärmebildkamera noch in der Nähe gefunden werden. Nach seinen Angaben war er unmittelbar vor dem Unfall am Steuer kurz eingeschlafen. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A 62 in Richtung Pirmasens kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde zeitweise über den Standstreifen geleitet. Die Feuerwehren Kusel und Konken waren nach eigenen Angaben mit 33 Kräften im Einsatz, sperrten die Autobahn, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Einsatzstelle ab. Gegen 1.30 Uhr habe die Autobahn wieder freigegeben werden können.