Eine Anruferin hat am Samstagabend die Lauterecker Polizei über einen Unfall in der Wolfsteiner Schlossgasse informiert. Sie teilte mit, dass ein Kleinwagen gegen eine Grundstücksmauer und ein Treppengeländer geprallt sei. Anschließend sei der Fahrer einfach weitergefahren und habe dabei eine Ölspur auf der Straße hinterlassen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, berichtete die Zeugin, dass der Unfallverursacher zwischenzeitlich zu Fuß zur Unfallstelle zurückgekommen sei und erklärt habe, sich um den Schaden zu kümmern. Seine Personalien hinterließ er aber nicht. Die Polizei fand sein beschädigtes Auto später auf einem Parkplatz in Wolfstein. Vom Fahrer allerdings keine Spur. Der meldete sich nach Angaben der Ordnungshüter erst eine Stunde später und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Als Ausrede für die verspätete Meldung habe er einen wichtigen Termin genannt.