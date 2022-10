Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch einen Unfall auf der Bundesstraße zwischen Konken und Kusel verursacht und sich dann aus dem taub gemacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto am Abend auf der B420 in Richtung Kusel. In Höhe des Bledesbacher Dorfgemeinschaftshauses sei ein entgegenkommendes Auto auf die Spur des 24-Jährigen geraten. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der junge Mann sein Fahrzeug nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Das andere Auto – vermutlich ein dunkler Kombi – fuhr in Richtung Konken davon. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.