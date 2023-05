In der Weiherstraße hat sich nahe der Ampel am Freitagabend kurz vor 17 Uhr ein Unfall ereignet. Die Polizei sucht den Verursacher, der in einem braunen VW-Bus – Modell T5 oder T4 – mit Homburger Kennzeichen unterwegs war und nach dem Zusammenstoß flüchtete. Der von Zeugen als etwa 30 Jahre alt beschriebene Fahrer überholte zwei an der Ampel stehende Autos und fuhr bei Rot darüber.

Die Polizei beschreibt den Unfallhergang: Eine Fahrerin wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. In diesem Moment überholte der VW-Bus den Wagen und touchierte den vorderen linken Kotflügel. Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Telefon 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.