Zum Fall des Mannes, der möglicherweise seine Frau getötet und danach am Sonntagmorgen versucht hat, sich bei einem Unfall umzubringen, gibt es noch keine neuen Informationen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ am Montagmorgen, sie werde keine weiteren Presseauskünfte geben, da der Sachverhalt noch nicht soweit geklärt sei, dass seriöse Aussagen möglich seien. Zurzeit würden Transport- und Vernehmungsfähigkeit des Beschuldigten geprüft. Dieser war mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Der 60-jährige Mann aus Odenbach (Landkreis Kusel) hatte am frühen Sonntagmorgen einen Autounfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt überlebt. Den Rettungskräften hat er nach RHEINPFALZ-Informationen gesagt, dass er seiner Frau etwas angetan habe. Als die Feuerwehr die Tür der gemeinsamen Wohnung aufgebrochen habe, sei die 75-Jährige tot aufgefunden worden.