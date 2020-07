Noch nicht vernommen werden konnte der 60-Jährige, der beschuldigt wird, seine Ehefrau mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Der Mann aus Odenbach hatte am frühen Sonntagmorgen in selbstmörderischer Absicht einen Autounfall verursacht, den er schwer verletzt überlebte. Bevor er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, soll er den Rettungskräften gesagt haben, er habe seiner Frau etwas angetan. In der gemeinsamen Wohnung wurde die 75-Jährige tot aufgefunden. Wie Oberstaatsanwalt Achim Nunenmann am Freitag auf Anfrage sagte, sei der Beschuldigte weiterhin in einer Klinik in intensivmedizinischer Behandlung. Er habe nicht befragt werden können und es gebe keine neuen Erkenntnisse.