Bei einem Unfall ist am Donnerstag ein Rollerfahrer verletzt worden. Laut Polizei fuhr er gegen 16.30 Uhr in der Straße „Am Hofacker“ gerade an einer Parklücke vorbei, als er von einem ausparkenden Fahrzeug erfasst wurde. Der Fahrer des Wagens hatte den Roller vermutlich übersehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, trug der Zweiradfahrer aber glücklicherweise nur ein paar Schürfwunden davon, dazu sei an beiden Fahrzeugen nur minimaler Schaden entstanden. Augenzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de, zu melden.